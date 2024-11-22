Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlerin eserlerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışı, Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin verdiği mini konser, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Program sırasında sergiyi gezen Emre Çay, öğretmenlerin özenle hazırladığı eserleri inceleyerek sanat çalışmalarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Çay yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimizin sadece eğitimde değil, sanat ve kültür alanında da ne kadar önemli işler başardıklarını burada görmekten mutluluk duyuyorum. Bu güzide eserler, onların özverili çalışmalarının bir yansımasıdır” dedi.

Sergi, öğretmenlerin sanatsal yeteneklerini sergilemelerine imkan tanırken, katılımcılar için de unutulmaz bir etkinlik oldu.