Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 yarı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında “Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığını İhlal” olmak üzere 3 ayrı suçtan 21 yıl 10 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Ş. isimli firari şahıs, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.Ş. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.