Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangını itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Fethiye İncirköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Orman ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: iha