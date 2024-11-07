Muğla’da öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülecek 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Muğla Öğretmen Akademileri programı başladı.

“Türkiye Yüzyılı’nda Öğretmen Olmak” Temalı İlk Ders Muğla Öğretmen Akademileri açılışında “Türkiye Yüzyılı’nda Öğretmen Olmak” temasıyla ilk ders buluşması gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim döneminde Türkiye’nin eğitim vizyonuna uygun olarak öğretmenlerin rolleri ve görevlerine vurgu yaptı.

“Maarifin Öğretmenleri Karma Resim Sergisi” açılışı yapıldı. Açılış programının ardından, Bakan Yardımcısı Yelkenci, Vali Akbıyık ve İl Millî Eğitim Müdürü Çay, “Maarifin Öğretmenleri Karma Resim Sergisi”ni gezdi. Sergide öğretmenler tarafından hazırlanan özgün eserler büyük ilgi gördü.

Muğla Öğretmen Akademileri Tüm Eğitim Camiasına Hayırlı Olsun Muğla Öğretmen Akademileri, öğretmen ve yöneticilerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde yıl boyunca sürecek programlar, öğretmenlerin kariyerlerine ve eğitim kalitesine katkı sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, il protokolü ve akademisyenler katıldı.