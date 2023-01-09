İki yıl önce kurulan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezinde 2023 yılının ilk, merkezin üçüncü canlıdan canlıya böbrek nakil ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

İki yıl önce kurulan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezinde 2023 yılının ilk, merkezin üçüncü canlıdan canlıya böbrek nakil ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Önder Özcan’ın başında olduğu Doç. Dr. Ilgaz Kayılıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Dere ve Op. Dr. Asım Onur’dan oluşan cerrahi ekibin yaptığı operasyonla 55 yaşındaki hastaya, 57 yaşındaki abisinden alınan böbreğin nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan yaptığı açıklamada “Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Okay Nazlı, Doç. Dr. Önder Özcan ve ekibi başta olmak üzere ameliyathaneden teknisyeni, teknikeri, hemşiresi, ameliyat sonrası takibinin yapıldığı yoğun banım ünitesi ekibi ve genel cerrahi servisindeki tüm çalışma arkadaşlarımızın çok hassas ve titiz bir takım çalışması gerçekleştirdiği bu süreçte emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem İnci ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Doç. Dr. Önder Özcan “Organ Nakil Merkezi’mizde 10 nakil ameliyatı yapılmış olup 3 canlı, 7 kadavradan organ nakili ayrıca bu süreçte 6 kornea nakil ameliyatı yapılmıştır” diyerek, "Organ nakli kişinin daha sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürmesinin yanında, ülkemize ekonomik maliyet açısından katkısı yüksek bir işlemdir. Bu nedenle organ bağışını teşvik etmek hepimizin vatandaşlık görevi olmalı. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Ünitesinin kurulmasında başlangıçtan bugüne kadar yakın desteği olan Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Sağlık Bakanlığı UKM daire başkanı Dr. Fatih Kaciroğlu, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkez müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine ülkemiz, hastanemiz ve Muğla Halkı adına teşekkür ediyoruz” dedi.