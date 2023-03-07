Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılında Muğla’daki araç sayısı ve artışları yayımladı. 2022 yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla’da 2022 yılında 2021 yılına öre araç sayısında 2,8 artış yaşandı ve araç sayısı 592 bin 730’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılında Muğla’daki araç sayısı ve artışları yayımladı. 2022 yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla’da 2022 yılında 2021 yılına öre araç sayısında 2,8 artış yaşandı ve araç sayısı 592 bin 730’a ulaştı.

Araç sayısı artışında Türkiye’de 6’ncı sırada

2021 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 555 bin 799 iken, 2022 yılı sonunda bu rakam 36 bin 931 artarak 592 bin 730’a ulaştı. 2022 yılında 2021 yılına oranla artış oranı 2,8 olarak gerçekleşti. Muğla’daki araç sayısındaki artış Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’dan sonra en fazla motorlu araç sayısının artış yaşandığı il oldu.

2022 yılında motorlu araç sayılarına göre otomobil 237 bin 151, minibüs 9 bin 421, otobüs 4 bin 313, kamyonet 85 bin 937, kamyon 11 bin 383, motosiklet 203 bin 549, özel gayeli kullanılan araç Bin 932 ve traktör sayısı da 38 bin 044’e ulaştı. 2022 yılında 3 bin 800 yeni araç trafiğe kayıt yaptırdı.