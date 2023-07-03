Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından Muğla’nın 2022 yılı ölüm istatistikleri açıklandı. Buna göre, Muğla’da 2022 yılında ölen kişi sayısı 7 bin 561 olurken; ölenlerin 4 bin 300 kişi erkek, 3 bin 261 kişi de kadın olarak açıklandı.

Belli bir yıl içinde her bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı 2022 yılında Muğla’da binde 8,5 olarak açıklandı. Ölüm nedenleri incelendiğinde ise, Muğla’da 2022 yılında 2 bin 511 kişi ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini bin 104 kişi ile iyi ve kötü huylu tümörler, 684 kişi ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Bunun yanı sıra ölümlerin 357 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 517 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 454 kişi yaralanma nedenleri, zehirlenmeler ve 814 kişi diğer nedenlerden dolayı gerçekleşti. 553 kişinin ise COVİD-19 hastalığı nedeniyle öldüğü açıklanan Muğla’da 567 kişinin ölüm nedeni ise bilinmiyor.