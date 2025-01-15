Muğla’da yanan ormanlık alanlarda yeniden yeşerme umudu büyüyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 8 bin 250 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Daha önce üreticilere dağıtılan 11 bin 750 zeytin fidanıyla birlikte, toplamda 20 bin fidan dikilerek hem doğaya hem de bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlandı.

Bu anlamlı proje, sadece yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda zeytin üretimiyle Muğla’nın ekonomisine destek olmayı hedefliyor. Zeytin fidanları, gelecekte hem doğayı hem de üreticileri bereketlendirecek birer umut kaynağı olarak görülüyor.

ÇEKUD ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, bu tür çalışmaların sürdürülebilir kalkınma için önemine dikkat çekerek, halkın destek ve katılımıyla daha fazla alanın yeşillendirileceğini belirtti.