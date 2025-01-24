Muğla’nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman ve Ortaca ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 2 milyon 338 bin adet makaron, 12,5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 791 kilo kıyılmış tütün olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.