Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, 6 Şubat depreminin 2’inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Muğla’da 2012 yılından bu yana 2 bin960 riskli bina tespit edildiğini, 12 yılda 35 milyon 989 bin 302 lira geri ödemesiz kira yardımı yapıldığını açıkladı.

"Binaların risk analizlerini yaptırın"

Türkiye’nin ve Muğla’nın birinci derece deprem kuşağında olduğunu hatırlatan İl Müdürü Bolat, "Bu sebeple gerek ülkemizin diğer şehirlerinde, gerekse ilimizde sürekli yer hareketliği olmaktadır. Bu depremler maalesef kimi zaman yıkıcı etkilere ulaşmaktadır. Yaşadığımız bu afetler bize gösteriyor ki; ‘Deprem öldürmez, depreme karşı dayanıksız binalar öldürür.’ 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile binaların yapımına getirilen çeşitli kurallarla, muhtemel depremlerdeki can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik Bakanlığımızca çalışmalar yapılmaktadır. 6306 sayılı kanun ile afet riski altındaki alanların dönüşümü diğer bir ifadeyle kentsel dönüşüm yine Bakanlığımızın tüm imkânlarıyla devam etmektedir. Afetlerde can ve mal kayıplarına uğramamak için yaşam yuvalarımız olan evlerimizin risk analizini yaptırmamız gerekmektedir. Depremlere karşı dayanıklı yeni binalar inşa edilmesinde en hızlı metotlardan birisi kentsel dönüşümdür. Riskli binalarda yaşamayalım. Bakanlığımız riskli binasını yıkıp yerine sağlam yeni bina inşa eden vatandaşlarımıza çok güzel imkânlar sunmaktadır" dedi.

"12 yılda 2 bin 960 riskli bine tespit edildi"

Kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana Muğla’da 2 bin 960 riskli binanın tespitinin yapıldığını açıklayan Bolat, "Bu binaların yerine yeni ve depreme dayanıklı binalar yapılmaktadır. Bu kapsamda binası riskli olan ve riskli binada ikamet eden maliklere riskli binalarını yıkmaları ve gerekli diğer şartları sağlamaları halinde aylık 5 bin 500 lira kira yardımı yapılmaktadır. 18 ay devam eden kira yardımımız hibe niteliğinde olup hak sahiplerinden geri ödeme istenilmemektedir. Bakanlığımızca 2012 yılından günümüze kadar ilimizde 35 milyon 989 bin 302 lira geri ödemesiz kira yardımı yapılmıştır" dedi.

Yapı denetim firmaları denetleniyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürü Bolat, Muğla’da 45 adet yapı denetim firması ile 7 adet Laboratuvar firması bulunduğunu, Müdürlükçe bu firmalara yönelik denetimlerin aralıksız olarak yapıldığını, denetimde kusuru bulunan firmalara idari müeyyide uygulandığını, 2012 yılından bu yana Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında 2050 şantiyeden beton numuneleri alınarak denetimler yapıldığını, aktif şekilde denetimlere devam edildiğini açıkladı.