Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Muğla genelinde yapılacak olan toplam 2 bin 600 adet konutun hak sahiplerini belirleme kura tarihi belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Muğla genelinde yapılacak olan toplam 2 bin 600 adet konutun hak sahiplerini belirleme kura tarihi belli oldu.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, ”Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi’nde Muğla İli genelinde yapılacak olan toplam 2 bin 600 adet konutun hak sahiplerini belirleme kurası, 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde Muğla Menteşe Atatürk Spor Salonu’nda, saat 10.00’da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.