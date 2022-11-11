Muğla’da 14 bin öğretmen ve 165 bin öğrenci için ilk ara tatil başladı. 11 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalması ile başlayan ara tatile çıkacak öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.

Muğla’da 14 bin öğretmen ve 165 bin öğrenci için ilk ara tatil başladı. 11 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalması ile başlayan ara tatile çıkacak öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çay mesajında, "2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk çeyrek dönemini başarılı bir şekilde sonlandırmış bulunmaktayız. Okullarımız 21 Kasım Pazartesi gününe kadar bir hafta süre ile kapalı olacak. Eğitimde verimliliği artırmak, öğretmen ve öğrencilerimizin dinlenmesine fırsat sağlamak adına verilen bu ara tatil, inanıyorum ki kişisel ve mesleki yönden gelişmeye de imkan sunacak. 12 Eylül’de başlamış olduğumuz eğitim öğretim sürecinde ilimizin başarı seviyesinin artırılmasında göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyor; ara tatilinizin ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini temenni ediyorum. İki ay boyunca yoğun geçen bir temponun ardından soluk alıp dinleneceğiniz bir haftalık ara tatili hak ettiniz. Bu bir haftalık ara tatili verimli bir şekilde değerlendirmenizi, bol bol kitap okuyup mümkün olduğunca ekran karşısında geçireceğiniz süreyi sınırlandırarak kültür, sanat, bilim, spor etkinlikleriyle dolu kaliteli bir zaman geçirmenizi diliyorum. 21 Kasım’da okullarımızda sağlıkla buluşmak umuduyla, hepinize iyi tatiller.