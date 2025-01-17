2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere toplam 854 okuldan 162 bin 510 öğrenci ile 16 bin 161 öğretmen, yarıyıl tatiline çıktı.

Menteşe Kocamustafaefendi İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde karnelerini almanın heyecanı yaşandı. Törende, Muğla Vali yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, karnelerini takdim etti. Törende konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, çocukların başarılarını kutlayarak, “Bugün bugünün emeklerinin karşılığını bir gün aldı. Tüm öğretmenlerimize ve velilerimize bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim. Tatili, hem dinlenme hem de yeni dönem için motivasyon toplama zamanı olarak değerlendirmelerini temenni ediyorum” dedi.