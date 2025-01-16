2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma (yarın) sona erecek ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2024-,2025 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının kapanışı ve karne töreni 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 11.00’de Menteşe ilçemiz Kocamustafendi İlkokulunda gerçekleştirilecektir. 17 Ocak 2025 Cuma günü 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte ilimiz genelinde resmi ve özel 854 okulumuzda, 162 bin 510 öğrenci ve 16 bin 161 öğretmenimiz tatile gireceklerdir” denildi.