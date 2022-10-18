Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Şube Müdürleri, STK Temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Deniz Solmaz yaptı.

Solmaz konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin önemine değinerek “15 Temmuz gecesi yüzlerce vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın haklı gururunu yeniden yaşıyoruz. Darbeci terör örgütünün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından ve canından daha aziz bildiği evlatlarından vazgeçmiş; ancak vatanına namahrem elin değmesine izin vermemiştir. Türk milleti kendisine yöneltilen namlulara iman dolu göğsü ile cevap vermiştir. Darbeci terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlar inerek hava limanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi engellemiştir. İşte, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bir toprak parçasının nasıl vatan olduğu ve nasıl vatan kaldığı konusunda destan yazmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal harbi başlatmasını ve zafere ulaştırılmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz’da tüm ülkemizde yeniden hissedilmiştir Milletimiz, şehitlerimize ve gazilerimize minnettardır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” İfadelerine yer verdi.

Program, Kurşunlu Camii Müezzini Yadigar Ceylan’ın Kurân-ı Kerîm tilaveti okumasının ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Oratoryosu ile devam etti. 15 Temmuz’un sembol isimlerinden birisi olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in canlandırıldığı sahne, izleyenleri duygulandırdı.

Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında açılan 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisinin protokol tarafından gezilmesi ile program son buldu.