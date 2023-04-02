Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde üzerindeki bir arazide bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki içi su dolu kuyu içerisine yavru kedi düştü. Kediyi fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyu içerisindeki kediyi kurtardı. Barınak görevlilerine teslim edilen kedi, koruma altına alındı.