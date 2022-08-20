Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından 2 gün sürecek 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu, Yörükler ve Türk Dünyası Paneli ile başladı.

Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından 2 gün sürecek 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu, Yörükler ve Türk Dünyası Paneli ile başladı.

Düğün Yemekleri Festivali ile birleşen 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu çerçevesinde kız çıkarma, şeker parlama, kına yakma etkinliği gerçekleştirildi. Daha sonra dernek bahçesinden Arasta’ya oğlan evine atla gelin götürüldü. Programın ilk günü saat 21.00’de Düzeyn Yaylasına çıkılarak yörük ateşi yakılması ve çeşitli gece etkinlikleri ile son bulacak.

Etkinliğin ikinci günü ise Düzeyn Yaylası’ndaki programlar ile devam edecek. Sabah 10.00’da yerel sanatçıların müzik dinletisi ve oyun gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 12.00’da protokol konuşmalarının ardından Yörük Türkmen camiasının kanaat önderleri tarafından Türk Dünyası Geçit Töreni yapılacak. Ardından ağalık seçimi gerçekleştirilecek.

13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu 21 Ağustos Pazar günü akşam saat 18.30’da Düzeyn Yaylası’nda sona ereceği öğrenilirken, gün boyu stadyumun önünden belediye otobüsleri ile vatandaşlar düzeyn yaylasına taşınacak.