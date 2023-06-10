Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.K. isimli şahıs, Kavaklıdere ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K., adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.