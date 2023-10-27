Muğla Tarım ve Orman il ve ilçe Müdürlüğünde toprak bitki ve sulama suyu laboratuvar açılışı gerçekleştirildi.

Muğla’da toplam 26 bin 873 tarım üreticisinin yararlanacağı Muğla 100’ücü Yıl Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı Muğla protokolü tarafından açıldı. Açılışta konuşma yapan Muğla Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak” 100’ücü yılda bu laboratuvarı Muğlalı 2 milyon dekar alanda üreticilik yapan yetiştiricilik yapan 26 bin 873 üreticimize hizmet vermesi için açıyoruz. Haziran 2023’te Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde atıl hale düşen bu toprak analiz laboratuvarındaki gerekli makinaları bizlere kavuşturdu. Bütün bunları son 4 yılda Muğla Tarım Orman Müdürlüğü Muğla Valiliğimizin destekleri Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımın destekleri ile pek çok yatırımı Muğlalı üreticilerimiz ile buluşturduk” dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "100’üncü yıl laboratuvarımızın bu haftaya denk gelmesi bizim için önemli bir anlam ifade ediyor. Hepimize Muğla’mıza hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ülkemizde yapılan her alanda sanayide, eğitimde, gençlik sporda, sağlıkta, tarımda, her alanda yapılan bu Dünya çapındaki yatırımlar için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu laboratuvarın açılmasında katkı yapan Sayın Tarım Bakanımıza ilgili bürokratlarımıza il Tarım Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.