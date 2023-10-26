Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamaları için farklı etkinlikler düzenliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının tamamına 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı Atatürk temalı çıkartmalar yapıştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Muğla’yı Türk Bayraklarıyla donatırken, işyerleri ve evlere asılmak üzere vatandaşlara 20 bin adet bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.

Kutlamalar çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Ekim Cuma günü saat 15.00’de Tayyare Kavşağında 100’üncü yıl heykelinin açılışı gerçekleştirilecek. Aynı tarihte Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde Okuma Seferberliği ödül töreni ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Büyük Destan Tiyatro oyunu sergilenecek. 28 Ekim akşamı ise Datça’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verecek.

29 Ekim’de kortej yürüyüşü yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’da Cumhuriyet Meydanından başlayacak olan kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kortej yürüyüşü öncesi vatandaşlara Türk Bayrağı ve meşale dağıtımı yapılacak. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında Grup Gripin konsere gerçekleştirilecek.