Muğla’da Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılında 100 fidan toprak ile buluşturuldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprak ile buluşturuldu. Etkinlikte Muğla protokolü, öğrenciler, polis ekipleri, jandarma ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, Muğla İl Müftülüğü ve vatandaşlar tarafından 100 fidan dikimi gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ” 100. yılımızda 100 fidanımız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.