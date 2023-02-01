Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi’nde ’uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.Ç. isimli şahıs, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla il Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. G.Ç. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.