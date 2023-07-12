Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Menteşe Ziraat Odası ve aynı zamanda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baştuğ Başkanlığında yapıldı.

Menteşe Ziraat Odası’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Vali Orhan Tavlı ile Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da katıldı. Toplantıda Toprak Mahsulleri Ofisi’ndeki randevu sıkıntısı ve sulama göletleri başta olmak üzere çiftçilerin yaşadığı sorunlar Ziraat Odası Başkanlarınca görüşülerek çözüm yolları arandı.

Toplantıda görüşülen konular arasında Muğla genelinde tarımsal alanlarda kaçak ve imara uygun olmayan Bungalov ve villa tarzı kaçak yapılaşmaların her geçen gün arttığına dikkat çekilirken, tarımsal alanlar betonlaşmaya başladığı için bu alanlar ile ilgili acil önlem alınması ve tarımsal alanların korunması istendi.

Balık üretimi tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerin de Kırsal Kalkınma desteklemeleri içine

Alınması istenirken, Muğla genelinde sulama göleti ve barajların yapımının hızlandırılması ve yarım kalan sulama göletlerinin yapımı için ödenek ayrılarak yapımının devam etmesi talep edildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürün alım döneminde (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır) Muğla ilçelerinde en az 5 alım ofisi açarak çiftçilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla ürünlerini yerinde satın almasının

Sağlanması istendi.

Toplantı sonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’a çiftçilerin yaşadığı sorunlar iletilirken, alınan kararlar rapor halinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne gönderildi.