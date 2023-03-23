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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Muğla’da gerçekleştirilen kongrelerin Muğla’ya ve ülke tarım sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık ve Milas’ın yeni seçilen Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaretinde tarımsal üretim ile ilgili yaşanan sorunları dile getirdiler.

Salı günü Muğla Ziraat Odaları İl Kongresini gerçekleştiren ve genel merkez delegelerini belirleyen Muğla Ziraat Odaları Ankara’da Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret etti.

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