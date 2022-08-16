Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından 20-21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu öncesi açıklamalarda bulunan Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, "Binlerce yörük Muğla’da bir araya gelecek. Yüreği Türk Dünyası için atan herkesi toyumuza bekliyoruz" dedi.

Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından 20-21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu öncesi açıklamalarda bulunan Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, "Binlerce yörük Muğla’da bir araya gelecek. Yüreği Türk Dünyası için atan herkesi toyumuza bekliyoruz" dedi.

Bu sene 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu’nu yapacaklarını ifade eden Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, "Pandemiden dolayı 2020-2021 yıllarında yapamamıştık. Etkinliğimizi 20-21 Ağustos 2022 tarihinde iki güne yaydık. 20 Ağustos’ta başlayacak etkinlikler saat 12.30’da Muğla Yörük Obaları Derneği binasında Yörükler ve Türk Dünyası Paneli ile başlayacak. Program, saat 16.00’da zerde yapımı ve dağıtımı ile devam edecek" dedi.

Akcan, "Düğün Yemekleri Festivali ile etkinliğimiz 20’sinde birleşecek ve 17.00’de kız çıkarma, şeker parlama, kına yakma etkinliği gerçekleştirilecek. 19.30’da dernek bahçesinden Arasta’ya oğlan evine atla gelin götürülecek. Akşam saat 21.00’de Düzeyn Yaylası’na çıkılarak yörük ateşi yakılacak" diye konuştu.

Etkinliğin ikinci günü Düzeyn Yaylasında yapılacak programla devam edeceğini ifade eden Akcan, "Program, sabah 10.00’da yerel sanatçıların müzik dinletisi ve oyun gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de protokol konuşmalarının ardından Yörük Türkmen camiasının kanaat önderleri tarafından Türk Dünyası Geçit Töreni yapılacak. Ağalık seçimi gerçekleştirilecek. 13’üncü Uluslararası Muğla Yörük Türmen Toyu 21 Ağustos Pazar günü akşam saat 18.30’da Düzeyn Yaylasında sona erecek. Gün boyu stadyumun önünden belediye otobüsleri ile halk düzeyn yaylasına taşınacak" diye konuştu.