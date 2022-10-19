Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2022 yılı silvikültür tatbikatları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2022 yılı silvikültür tatbikatları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Yılanlı ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik yapılan tatbikat Ula ve Yaraş ormanlarında gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak tatbikatın sabahki bölümüne katıldı. Bölge Müdürü Yaprak, tatbikat öncesi yaptığı konuşmada silvikültür çalışmalarının ormancılığın omurgası olduğunu belirterek, katılımcıların tatbikatı ve anlatılanları dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız koordinesinde yapılan tatbikatta Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, Şube Mühendisleri Cevdet Altaş ve Suat Kalyon silvikültürel çalışmaları anlattı. Tatbikata Muğla, Yılanlı ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüklerinden İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.