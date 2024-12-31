Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesi yeni yıla sabah saatlerinde sis bulutu ve ilerleyen saatlerde ise açık girecek.

Yapılan uyarıda, “Yılbaşında ve 2025 yılı ilk günlerinde yüksek basınç merkezi etkisi altında, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla’nın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı; önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgâr; Kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Muğla açık ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor, en düşük 2 C, en yüksek 14 C” denildi.