Muğla’da dün gece Dalaman ve Ortaca’da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Gökova’da başladı. An itibarıyla aktif devam eden yangın sayısı 3’e yükseldi. Ortaca Okçular, Dalaman Taşbaşı ve Gökova Turnalı’da yangın devam ediyor

Zorlu arazi ve hava şartlarında ekipler alevlerle mücadele ediyor. Yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Orman ekiplerine jandarma ve emniyet ekipleriyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman yangın gönüllüsü ekipler ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor.

Ülkenin değişik illerinden bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına hava gücü olarak katılacağı belirtildi.