Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla’nın kıyı kesimleri çok kuvvetli, güneydoğu ilçeleri ise yer yer şiddetli yağışın etkisine göreceği açıkladı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), güneydoğu ilçelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. denildi.