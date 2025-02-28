Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Muğla Veli Buluşmaları Projesi, velilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla sürüyor. Proje, velilerin eğitim süreçlerine daha etkin katılım sağlamasını hedefleyerek, okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Muğla Veli Buluşmaları, il genelindeki 13 ilçede düzenlenen etkinliklerle yönetici ve velileri bir araya getiriyor. Eğitim, kültür, tarih, spor, sanat ve doğa gibi farklı alanlarda interaktif buluşmalarla velilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda veliler, eğitim süreçlerine dair bilgi edinirken deneyimlerini de paylaşma imkânı buluyor.

Proje kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milas ilçesinde velilerle bir araya geldi. ’Kültürel Mirasımızı Yaşatıyoruz’ temalı etkinlik, Yörük Çadırı’nda gerçekleşti. Buluşmada Yörük kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı, halk oyunu gösterisi sunuldu ve eğitim faaliyetleri üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

İl Müdürü Emre Çay, "Eğitimde başarı, ancak güçlü bir okul-aile iş birliği ile mümkündür. Velilerimizin sürece aktif katılımı, çocuklarımızın daha başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerine büyük katkı sağlayacaktır" diyerek, projeye verdikleri önemi vurguladı.