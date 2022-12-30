Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yaban hayatının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında 7 bin 722 adet kişi denetlendi.

Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yaban hayatının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında 7 bin 722 adet kişi denetlendi.

4 ilde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı av yapan 540 kişiye 1 milyon 199 bin 517 TL idari para cezası, yaban hayatına ve ekosisteme verilen zarar nedeniyle 107 kişiye 452 bin 845 TL tazminat olmak üzere toplam 1 milyon 652 bin 362 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ,” 2022 yılında kaçak ve usulsüz avlanmada kullanılan 149 adet araç ve gerece el konuldu. El konulan eşyalar arasın da ses sistemi, akü, projektör, kafes ve ağlar bulunmaktadır. Ayrıca yapılan bu denetimlerde yasalara aykırı şekilde doğadan toplanmış veya yasadışı yöntemlerle avlanmış 432 hayvana el konulmuştur. Kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşlarımızın yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, Bölge Müdürlüğümüzce başta öğrenciler olmak üzere; avcılar, yaban hayatı konusunda aktif olarak çalışan STK temsilcileri ve üyeleri, kolluk kuvvetleri (Jandarma, Polis) ile halkın tüm kesimleri ile toplantılar yapılmıştır. Sürdürülebilir yaban hayatı ve bilinçli avcılık yapılması amacıyla 2022 yılında 43 adet avcı eğitim kursu açılmış ve 1080 kişi eğitilerek sertifikalandırılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan bütün birimlerde av koruma - kontrol ve bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yasadışı avcılık yapanların en hızlı şekilde İl Şube Müdürlüklerine bildirilmesi yaban hayatı zenginliğimizin devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Yasa Dışı Avlanma İhbarları için tüm illerimizde 112 nolu hattı arayabilirsiniz” ifadesi kullanıldı.