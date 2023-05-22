Muğla Valisi Orhan Tavlı Teknofest’te elde ettiği başarılarla Muğla’nın yüzünü güldüren öğrenci, öğretmen ve aileleriyle Akyaka’da piknikte buluştu. Vali Tavlı burada yaptığı konuşmada, "Milli teknoloji hamlesiyle teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten Teknofest gençliğinin her zaman yanındayız" dedi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve projeleri hakkında bilgi alan Muğla Valisi Tavlı ,”Milli teknoloji hamlesiyle teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten Teknofest gençliğinin her zaman yanındayız. Gençlerimizin fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Gençlerimizin, milli teknoloji hamlemizde adından söz ettirecek başarılarla ülkemize hizmet edecek olmalarından gurur duyuyorum. Yarışmalara katılan ve derece elde eden öğrencileri tebrik ediyor hemen her alanda, birbirinden donanımlı gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran milli eğitim camiamızın öğretmen ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Elektrikli araç kategorisinde yarışan araç geliştiren öğrenciler başta olmak üzere etkinliğe katılan gençler ve aileleri yerli ve milli otomobil TOGG’u yakından inceleme fırsatı buldu.

Akyaka Orman Kampı’nda gerçekleşen pikniğe Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler ile Teknofest’e katılan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri katıldı.