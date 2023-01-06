Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas’a gelerek kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret programı çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi’ne gelen Vali Tavlı’ya, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de eşlik etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas’a gelerek kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret programı çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi’ne gelen Vali Tavlı’ya, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de eşlik etti.

Gazilerle bir süre sohbet ederek istek talep ve önerilerini dinleyen Vali Orhan Tavlı “Vatanımız için milletimiz için kutsal değerlerimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun. Ebediyete irtihal etmiş gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, sağlık afiyet bekleyen gazilerimize de Cenab-ı Allah’tan sağlık afiyet niyaz ediyorum” dedi.

Milas’taki birlik ve beraberlik ortamından her zaman gurur duyduğunu söyleyen Vali Orhan Tavlı, Muğla Valiliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin 7 gün 24 saat emrinde olduğunu söyleyerek, son yıllarda şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin hızla hayata geçirildiğini belirtti.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Milas Muharip Gaziler Derneği başkanı Mehmet Sarban yakın ilgileri nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’ye teşekkür etti.

Vali Tavlı, gün içerisinde Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirirken, toplantıya kurum amirleri de katılım sağladı. Toplantı açılışında yaptığı konuşmada muhtarlara Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Muğla Valisi Orhan Tavlı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Muğla Valiliği’nin muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının eğitimden sağlığa ihtiyaç duyulan her alanda Muğla’mıza destek olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı şimdiye kadar Milas’ın 60 Mahallesinde parke çalışması yapıldığını, mahallelerin ihtiyacına göre parke çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Milas’ta 6 arkeolojik kazı çalışmasında aralarında Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Restoratör, Mimar gibi uzman personelin ve kazı işçilerinin olduğu 100’ün üzerinde personelin istihdamının 12 ay boyunca desteklendiğini, Milas’ın tarih ve kültür turizmine katkı sunulduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ayrıca Milas’ta yürütülen tarımsal projeleri de desteklediğini söyledi.

Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetlerinin son yıllarda daha da arttığını söyleyen Vali Orhan Tavlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sahada aileleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiğini ve devletin şefkat elini uzattıklarını belirterek muhtarlardan mahallelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri anında iletmelerini, ihtiyaç sahibi ailelere devletin daha hızlı sahip çıkmasına vesile olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından, mahalle muhtarları söz alarak, mahalleleriyle ilgili ihtiyaç, talep ve önerilerini dile getirdi. Toplantının sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Orhan Tavlı, dile getirilen ihtiyaç talep ve önerilerin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret gösterileceğini vurguladı.

Toplantının son derece faydalı olduğunu ve verimli geçtiğini vurgulayan muhtarlar, yakın ilgisi nedeniyle Vali Orhan Tavlı’ya teşekkür etti.