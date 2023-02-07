Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 621 personel 147 Gönüllü ve 181 araç deprem bölgesine sevk edilirken gönderilen araçlar ile ilgili AFAD il Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 621 personel 147 Gönüllü ve 181 araç deprem bölgesine sevk edilirken gönderilen araçlar ile ilgili AFAD il Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Deprem Bölgesine sevk edilen Trayler çekici 10, Ekskavatör 11, Yükleyici 3,Kamyon 26, Umke aracı 18, Ambulans 42, Arama kurtarma aracı 3, DMA 3, Su tankeri ile Arasöz 19, Pikap ve binek 26, Otobüs 12, Yönetim aracı (orman) 1, İkram aracı 1, Karavan 3, Mobil baz istasyonu 3, kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler ve depremzedelere ulaştırılacak yardımların sevk ve yönetimi değerlendirildi.