Muğla Valiliği ile Yatağan Termik Üretim A.Ş. arasında okul protokolü imzalandı. Protokol ile, Yatağan İlçesi Yeni Mahalle’de Yatağan Termik Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi ve 100 kişilik öğrenci pansiyonu Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Muğla Valiliği ile Yatağan Termik Üretim A.Ş. arasında okul protokolü imzalandı. Protokol ile, Yatağan İlçesi Yeni Mahalle’de Yatağan Termik Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi ve 100 kişilik öğrenci pansiyonu Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Protokol töreninde konuşma yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Hayırsever Ceyhan Bey, değerli eşleri ve çalışanlarına teşekkür ederim. Protokolün Muğlamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu okulda devletimize milletimize hayırlı evlatlar yetişir" dedi.

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. adına konuşan hayırsever Ceyhan Saldanlı ise, "Şirket olarak insanı merkeze alan bir politikamız var. Başarı mutluluğun temel hedefi. Başarıya giden yol bilgiden geçiyor. Bilgili insanlar yetiştirmek de eğitimin amacı. Toplumun ve bireyin amacı aynı yola çıkıyor. Faydalı bir iş yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise protokole yönelik bilgi verdi. Çay, "Yatağan ilçesinde yaptırılarak hibe edilecek olan “Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi” inşaatına ait Muğla Valiliği ile Hayırsever Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. arasında düzenlenecek protokolün imza törenini gerçekleştiriyoruz. Yatağan ilçemiz Yeni Mahalle’de Hayırsever Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından, 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi binası, 100 kişilik öğrenci pansiyonu, saha tanzimi ve çevre duvarı, anahtar teslimi yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığımıza devredecektir. Hayırseverimiz Ceyhan Saldanlı Denizli doğumlu olup ülkemizin çeşitli yerlerinde enerji üretim alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Hayırseverimiz daha önce de Denizli ilimizde fen lisesi yaptırmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muğla Valiliği ile Yatağan Termik Üretim A.Ş. arasında protokol imzalandı.