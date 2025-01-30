Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Göleti'nde yağmurlar sonrası yükselen su seviyesinin doğaya zarar vermemesi için kapsamlı temizlik yaptı.MUĞLA (İGFA) - Yaz aylarında suların çekildiği, kış aylarında ise yoğun yağışlarla yeniden yükselen Ula Göleti’nde, suyla birlikte doğaya zarar verebilecek atıkların birikmesini önlemek amacıyla temizlik yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal alanlarının temizliği ve korunması konusunda uzun vadeli projeler yürütürken, aynı zamanda doğaya zarar veren unsurlarla hukuki yollarla da mücadele ediyor.

Bu kapsamda belediye, bugüne kadar çevreyi korumak için 227 çevre davası açarak ekosisteme zarar veren uygulamaların karşısında olduğunu gösterdi. Ula Göleti’nde gerçekleştirilen temizlik çalışması da bu hassasiyetin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

MESİRE ALANLARI DA TEMİZLENDİ

Belediye ekipleri, sadece gölet kenarını temizlemekle kalmayarak, çevredeki mesire alanlarında da detaylı bir çalışma yürüttü. Piknik alanlarında ve gölet kıyısında biriken plastik atıklar, cam şişeler, ambalaj malzemeleri ve diğer doğal yaşamı tehdit eden unsurlar titizlikle toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir ekosistem için bu tür çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Belediye, Ula Göleti gibi doğal alanların korunmasının sadece belediye ekiplerinin değil, bütün vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, doğaya duyarlı davranılması konusunda herkesi sorumluluk almaya davet etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Göleti gibi önemli doğal alanları atıklardan arındırarak, çevreyi koruyacak adımları attıklarını söyledi. Muğla’nın toprağına ve suyuna zarar veren unsurlardan biri olan madencilik faaliyetlerine karşı da hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Başkan Aras, Muğla’nın doğasına sahip çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.