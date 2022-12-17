Muğla’da turizmin 2022 yılı performansının değerlendirildiği, önümüzdeki yıllarda ve Türkiye Yüzyılı’nda turizm verimliliğini artırarak Muğla’nın turizmin parlayan yıldızı olmasını sağlayacak projelerin görüşüldüğü toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla’da turizmin 2022 yılı performansının değerlendirildiği, önümüzdeki yıllarda ve Türkiye Yüzyılı’nda turizm verimliliğini artırarak Muğla’nın turizmin parlayan yıldızı olmasını sağlayacak projelerin görüşüldüğü toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Ofisi’nden Dr. Buket Ballıel Ünal, Gastronomi Turizmi ve Spor Turizmi konularında sunum yaptı. Muğla’nın antik çağlardan bugüne şifa merkezi olduğunun belirtildiği toplantıda şifa dağıtan asırlık yemek kültürünün gelen misafirlere tanıtılması ve Muğla gastronomisinin turizmle buluşması çalışmalarının yanında ’4 mevsim spor 4 mevsim turizm’ mottosu ile başlatılan Spor Turizmi çalışmaları anlatılarak istişare edildi. Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Ofisi’nden Dr. Çiğdem Demirci ise Sağlık Turizmi konusunda yapılan çalışmaları ve işbirliği imkanlarını anlattı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Muğla’nın turizm potansiyelinin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların sektör devlet işbirliğinde ivme kazandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ege ile Akdeniz’in buluştuğu doğası, tarihi ve kültürel zenginliği ile öne çıkan, kıyı turizminin yanında alternatif turizm türlerinde eşsiz imkanlara sahip olan, dört mevsim turizmin hedeflendiği Muğla’da yapılan çalışmaların sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.

Tarih ve kültür turizmi altyapısında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini, pek çok tarihi ve kültürel zenginliğin turizme kazandırıldığını belirten Vali Tavlı, tarih ve kültür turizmi potansiyelinin geliştirilmesinde sağlanan desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini vurguladı.

Turizmde bu sene yakalanan sayıların hem Muğla ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu, turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha iyi, daha kaliteli hizmetler verildiğinin altını çizen Vali Tavlı, Geleneksel Türk Misafirperverliğini modern işletmecilik anlayışıyla harmanlayarak ortaya koyduğu kaliteli hizmet ile Türkiye Yüzyılı’nda Muğla’nın turizmin parlayan yıldızı haline gelmesi sürecine katkı sunan turizm sektörü yöneticilerine teşekkür etti.

Sektör temsilcilerinin de sorun, talep ve beklentilerini anlattıkları toplantıda 2022 yılının değerlendirmesi de yapıldı. Önümüzdeki yıllarda ve Türkiye Yüzyılı’nda izlenecek turizm stratejileri konusunda istişarelerde bulunuldu.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka’da bir otelde yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Sarı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Sağlık Müdür Vekili ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, Muğla Valiliği AB ve Proje Ofisi’nden Buket Ballıel Ünal ve Dr. Çiğdem Demirci ile turizm sektöründe görev yapan genel müdürler katıldı.