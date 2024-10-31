Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı turizm sektörünün tüm paydaşlarının katılımı ile yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve geldikten hemen sonra faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlanan “Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu” turizm sektörünün tüm paydaşlarının ilk geniş katılımlı toplantısı Menteşe Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapıldı. ‘Dünya Kenti Muğla’ sloganı ile birçok alanda yürütülen çalışmalardan birisi olan Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu ile turizmi 12 aya yaymak, turizmin sadece deniz, kum ve güneş dışında Muğla’nın kültürel zenginlikleri, sağlık, spor turizmi ve diğer alanlarla turizmde söz sahibi bir şehir olmak amacıyla kuruluş çalışmasına başladı.

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısında konuşan Platform Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı, “Dünyanın en hızlı gelişen endüstrilerinden birisi turizm sektörüdür. Dünyada her yıl 1 milyar 600 milyon bin insan ziyaret halindedir. Bu rakam, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre her yıl yüzde 8 artmaktadır. Bu ekonomi 7 katrilyon gibi bir endüstriyi temsil etmektedir. Bunun yüzde 10’u istihdam. Yani dünya ekonomisinin yüzde 10’u turizm istihdamındadır. Yüzde 30’u hizmet sektörünün getirdiği ihracattadır. Bunlar turizmin ne kadar önemli bir büyüklükte olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin üçüncü bir turizm destinasyonu olan Muğla’mız çok önemli bir yerdedir. Birincisi İstanbul’da kurulan Turizm Platformunun ikincisi Muğla’da kurulacaktır” dedi.

Muğla’nın çok önemli bir kültür ve kültür mirasına sahip olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Ormanlarımız ile kıyılarımız ile koylarımız ile birbirinden değerli SİT alanlarımız ile ören yerlerimiz ile korunmuş olan tarihi kentlerimiz ile doğal mirasımız ile birbirinden kıymetli birçok hazineye sahibiz. Somut olan miraslarımız olduğu gibi, somut olmayan özellikle daha çok kırsal alanda odaklanmış kültür mirasımıza da hala sahibiz ve sürdürülebilir bir şekilde bunları koruyoruz. Ama bugüne kadar birçok platform, birçok çalıştayda gerçek anlamda bir araya gelip çok ciddi adımlarla önümüz açılmadı. Ama Ahmet Aras Başkanımız seçildiği günden bu yana ‘Dünya Kenti Muğla’ mottosuyla öncelikleri ortaya koyduktan sonra çalışmalara hızlıca başlandı ve aktif olarak adımlar atıldı. Koskoca bir miras, hazine elimizde var, çok değerli paydaşlar var, akıl var, bilgi var ve kurulan bir platform var. Bu platform bize veriler sağlayacak. Bilimin ışığında bu süreci yönetmemizi sağlayacak akıl var. Niyet ortada. Bundan sonra çok daha farklı adımlar atılacağını, turizm sektörünün Muğla’da hak ettiği payı alacağını, paydaşların desteği ile ortak akılla bunun yapılacağına inancımız sonsuz” dedi.