Muğla’da birinci Tiyatro Festivali çerçevesinde Menteşe Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleştirilen Pantomim isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

Gösteride çeşitli oyunlarını sergileyen Pantomim oyuncusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi aldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlenen oyun hatıra fotoğrafından sonra son buldu.

Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Topbaş” Pantomim en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir. Pantomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el-kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. Bir anlamda pantomim, evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilir. Milattan önceki dönemlerde Mim sanatının uygulandığı görülmüştür. Zaman zaman "sessiz dil" olarak anılan pantomim, 17. yüzyıldan sonra, bale içinde de yer almaya başlamıştır. Oyunlar, Yeni Çağ ve yeni tiyatroyla beraber mistik konulardan uzaklaşıp gerçekçi dünyaya geçmiştir. Realist akımlar ve akılcılık akımları bunda etkili olmuştur. Sessiz filmlerde bilinen ve dans ile sirk artistliğinden meydana gelen pantomimin aslı ile ilişkili, önemli şeyleri kısıtlanmış "özerk" pantomim, bir çağdaş sanat biçimi olarak gelişmiştir. Ancak bu pantomim bazen diğer tiyatro türleriyle bağlantılıdır, örneğin karanlık tiyatroda, daha nadiren de tek ışıklı tiyatroda bunu görmek mümkündür” dedi.