Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından Muğla’da ilk kez tiyatro festivali düzenlenecek. 31 Ekim’de kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, 4 Kasım’da sona erecek.

Festivalin tanıtımı Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden Avni Burak Yenice adıyla yapılacak festival ile tiyatro sanatını tanıtmak, sevdirmek, toplumla tiyatro arasındaki bağı güçlendirmek hedefleniyor. 5 gün sürecek festivalde yetişkin tiyatroları, çocuk tiyatroları, söyleşiler, sokak gösterileri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Topbaş, "Muğla’da, tiyatro ve sinemaya yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 14 Temmuz 2020’de Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği’ni kurarak yolumuza başladık. Muğla’mızda Tiyatro ve Sinema adına bir değil, çok sözümüz olduğunu düşünerek çıkmıştık biz bu yola ve bizlerle yürümek isteyen kocaman bir kitle olduğunu da gördük. Öncelikli hedeflerimizden biri Muğla’mıza, tiyatro konusunda büyük bir eksik olarak tespit ettiğimiz Tiyatro Festivalini kazandırmaktı. 31 Ekim’de başlayıp 5 gün boyunca devam edecek olan Tiyatro Festivalimizde amacımız, tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, farklı kültürlerin tiyatro anlayışlarının, tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini topluma ve tiyatro sanatçılarına ve yapımcılarına aktarmak, söyleşi ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini artırmaktır. Muğla’da ilk kez yapılacak olan festivalimiz, geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren ’Avni Burak Yenice Yılı’ adıyla yapılacak. Bizler bir hayalin peşinden koşuyoruz ve ümit ediyoruz ki hayalimiz 31 Ekim itibariyle gerçekleşecek” dedi.