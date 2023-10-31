Muğla’da ilki düzenlenen 5 gün boyunca sürecek olan Muğla Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Menteşe Saburhane meydanından başlayan kortej yürüyüşü Muğla kent meydanında son buldu.

Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Topbaş, “Bugün bir hayal gerçek oluyor. Bu, Muğla’daki bütün tiyatro severlerin hayali. Muğla bu Tiyatro Festivali’ni yıllar öncesinden hak etmişti ve bugün gerçekleştiriliyor. Bunun gururunu heyecanını mutluğunu yaşıyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan Türk Tiyatrosunun çok değerli isimleri var. Ustalarıma, hocalarıma değerli tiyatro sanatçılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir etkinlikle sizleriz. Yurdumuzun önemli sanatçılarını Menteşe’de görmek bizleri mutlu ediyor. Bizler kurulduğumuz günden bu yana hep kültürel faaliyetleri içinde oluyoruz. İlk işlerden biri de Menteşe Belediye Tiyatrosunu kurmak oldu. 4 gün boyunca Menteşemiz tiyatro festivalini yaşayacak. Festivalin ismi de sevgili kardeşimiz merhum Avni Burak Yenice adına yapılıyor. Oda bir seslendirme sanatçısıydı. Aramızdan genç yaşta ayrıldı. Onu da tekrardan saygıyla anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ASEM Sanat Tiyatrosu tarafından pandomim gösterisi yapıldı.

Fethiye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Yörük Obaları Başkanı Orhan Akcan, tiyatro oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.