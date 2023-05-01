Marmaris Ticaret Odası üyesi ve MUTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Nurdan Aras 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kadın girişimcileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Marmaris Ticaret Odası Üyesi Ayşe Nurdan Aras, "Marmaris’te ziyaret ettiğimiz ve 1 Mayıs, 8 Mart, bayram, tatil demeden çalışan hanımefendilerin günlerini kutlamak istedik. En büyük emek üretmektir, üreten ve çalışan emeklerini girişimcilik ile taçlandırmış ve istihdam sağlayan biz kadınların da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyoruz. Bizler çalıştığımız görev aldığımız her alanda kadının cesaretini çalışkanlığını göstermekten ülkemizin kalkınması için çaba göstermekten hiçbir zaman vazgeçmeden üretmeye devam edeceğiz" diye konuşarak kadınlara çiçek takdim etti.

Ayşe Nurdan Aras’ın ziyaret ederek çiçek verdiği kadınlar, "Bugün ayağımıza kadar gelerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kutlanması bir ilk. Gerçekten çok mutlu olduk ve duygulandık, çalışan ve üreten girişimci kadınlar olarak işçi bayramımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.