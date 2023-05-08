Muğla’dan okul sporları Yıldız Erkekler Oryantiring Takımı Uşak’ta gerçekleştirilen turnuvada bölge şampiyonu oldu.
Muğla’dan Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu Yıldız Erkekler Oryantiring Takımı, Uşak’ta düzenlenen Okul Sporları Bölge Turnuvaları’nda bölge şampiyonu oldu. Bölge turnuvasına 20 ilden 20 okulun katılırken, Yıldız Erkekler Oryantiring Takımı bölge şampiyosanı kupasını ve madalyasını Muğla’ya kazandırdı.
Uşak’ta düzenlenen bölge şampiyonasında lider bitiren Yıdız Erkekler Oryantiring takımı 26 Mayıs tarihinde yapılacak olan Mersin Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.