Muğla’nın saygın eğitim kurumlarından olan Teknoloji ve Kültür Okulları’nın Fen Lisesi öğrencileri, Rusya Lomonosov Devlet Üniversitesi’nce düzenlenen, biyoloji ve tıp anabilim dallarını kapsayan bilimsel proje yarışmasında dünya finalisti oldu.

Rusya’nın en popüler proje yarışması olan ‘Geleceğin Bilim İnsanları Uluslararası Proje Yarışması’nda Muğla TEK Koleji büyük bir başarıya imza atarak, 10-15 Ekim 2024 tarihlerinde Moskova’da gerçekleşecek olan finallerde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye’den yarışmaya katılan kek okul

Türkiye’den yarışmaya katılan tek okul olması dolayısıyla ulusal bir sevinç de yaşatan Tek Koleji Fen Lisesi 10. Sınıf Öğrencileri; Ceren Yılmaz ve Doğa Bencik biyoloji alanında, Deren Akbaba ve Duru Sankur ise tıp alanında hazırladıkları bilimsel projelerini, Teknoloji ve Kültür Okulları Proje Koordinatörü Mehmet Ali Onaran danışmanlığında gerçekleştirdi.

Ülkemize birçok dünya derecesi kazanılması noktasında öncülük eden ve Uluslararası Genç Bilim İnsanları Derneği Başkanlığı da yapan, Bilim Uzmanı ve Süpervizör Onaran aynı zamanda Teknoloji ve Kültür Okulları Proje Koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.

Geleceğin bilim insanları uluslararası bilim yarışması

Okul öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerine yönelik en büyük yarışmalardan olan ’Geleceğin Bilim İnsanları Uluslararası Bilim Yarışması’, Rusya-Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Moskova’da dünyanın en başarılı projelerinin birbiri ile rekabet ettiği bilim yarışmalarında gençler ülkeleri adına yarışıyor.

Bilim, biyoloji, fizik, kimya, tıp, mühendislik, doğa, ekoloji yazılım gibi konuları kapsayan, uluslararası seçilmiş projelerin yer aldığı böyle prestijli bir dünya yarışmasında, Türkiye’yi Muğla TEK Koleji’nin temsil edecek olması da Muğla’nın haklı bir gururu oldu.

Muğlalı öğrencilerin projeleri

Muğlalı öğrenciler yarışamaya iki alanda iki proje ile katıldı. Tıp alanında; ‘Günlük hayatta insanların iş gücünü azaltan ve yaşam kalitesini düşüren alerjenler’, Biyoloji alanında da; ‘Global bir sorun olan su kirliliği ile aynı zamanda tarım alanlarının azalmasına bağlı olarak, topraksız tarım ve balık yetiştiriciliği’ konularını kapsayan projeleri ile ön elemeleri geçerek finalist olarak Rusya biletini kaptılar.

Moskova’da bilim rüzgarı estirecek öğrencilerin danışmanı Onaran: “Bilim tecrübe ile birleşirse bilimsel başarı kolay kazanılır. Hedefimiz öğrencilerimizin erken yaşta bilimsel aktivitelerle vizyonlarını genişletmek ve onların desteklenince de neler yapabileceğini göstermek. Global sorunlara çözüm önerileri sunan projeleri ile bizleri gururlandıran gençlerimizin ülkemize büyük başarılar kazandıracaklarına inanıyorum. Tecrübe ve azmimizin yanında iyi derecede İngilizce bilen okulumuz öğrencilerinin başarı ile ülkemize döneceklerine inanıyorum. Ve bu başarılar devam edecek, 63 ülke ile bilimsel bağ kurduk bu ülkelere giderek dünya sorunlarına çözüm önerileri üreterek, geleceğin günümüzden daha yaşanabilir olmasına katkı sağlayacağız. Teknoloji ve Kültür Okulları’mızın yöneticilerinin de olağanüstü destek ve gayretleri bizleri yüreklendiriyor. Öğrencilerimizin bilimsel vizyon kazanması yanında başarılarının da devam etmesi için her zaman gayret içinde olacağız. Okul Yönetimimizin, öğrenci velilerimizin bilime ve öğrencilere maddi manevi destek vermesi çok değerli. Moskova’dan dünya dereceleri ile dönmeyi bekliyor, öğrencilerimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.