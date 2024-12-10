Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılını değerlendirerek 2025’te hayata geçirilecek projeleri planlamak için bir toplantı gerçekleştirdi. İl Müdürü Barış Saylak başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, 2024 yılı boyunca yürütülen projeler, tarım sektörüne sağladığı katkılar ve karşılaşılan zorluklar ele alındı. Ayrıca, 2025 yılı için üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni projelerin detayları ele alındı.

İl Müdürü Barış Saylak, toplantıda yaptığı konuşmada, Muğla tarımını daha da ileriye taşıyacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Her yıl üreticilerimizin hayallerini destekleyen projeleri büyük bir heyecanla hazırlıyoruz. Yeni yılda da durmadan, daha büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.