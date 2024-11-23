Muğla Tarım il Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 12 ilçe ve 34 mahallede çiftçilerle bir araya gelinerek tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda üreticilere, verimli, kaliteli, kayıtlı ve yatırım yapılan bir tarım anlayışının önemi vurgulandı. Yeni destekleme modeliyle sağlanacak avantajlar ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının detayları paylaşılırken, üreticilerin merak ettiği konulara açıklık getirildi. Tarım alanında yeni planlama ve teşviklerle üretim gücünün artırılması hedeflendiği toplantılarda, bölgenin tarımsal potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi, kayıtlı üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması ve desteklerden en etkin şekilde faydalanılmasının yolları anlatıldı.

12 ilçe ve 34 mahallede gerçekleşen toplantılara üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, tarım politikalarına dair güncel bilgileri öğrenmenin yanı sıra birebir görüşerek öneri ve sorularını da iletme imkanı buldu.

Toplantılarla birlikte, tarım sektörünün önümüzdeki dönemde daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.