Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Milas’ta hububat alımlarına Kurban Bayramından sonra da devam edecek. Milas’ta buğday üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini haftanın dört günü ilçede belirlenen alım noktasında, üç günü de randevulu olarak Çine’de teslim alan TMO’nun yeni bir depo arayışı içinde olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreticilerin müsterih olmasını söyleyerek “Kimsenin buğdayı yerde kalmayacak. Açıklanan hububat alım fiyatı üzerinden tüm çiftçimizin ürünü devlet tarafından alınacak. Üreticimiz panik yapmasın” dedi.

Milas’ta, haziran ayı yağışlarının uzun sürmesi nedeniyle hasat döneminin gerilemesine rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hububat alım programı planlanan şekilde devam ediyor. TMO’nun alımı durduracağı endişesiyle paniğe kapılan üreticilere, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Kılboz’dan “Panik yapmayın, kimsenin ürünü yerde kalmayacak” açıklaması geldi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Haziran ayında başlayan olağan dışı yağışlar ve ardından biçer döverler, üreticilerimiz arasında endişeye yol açtı. Üreticimiz, piyasada alıcı olmayınca ürününü ofise teslim etme telaşı yaşamaya başladı. Kurumumuza, basına ve milletvekillerimize bu yönde şikayet ve talepler gidiyor. Herkes müsterih olsun. Devlet, kimsenin ürününü tarlada bırakmaz” dedi.

İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Kılboz, Muğla Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar ve üretici birlikleriyle basının karşısına geçen Saylak, “Sayın Cumhurbaşkanımız, üreticilerimizi memnun eden ve kurtaran son derece düzgün bir fiyat açıkladı. TMO Milas üreticisinin buğdayını almaya devam edecek, bugün de ilçeye yeni bir depo yeri bulmak için geldik. TMO Genel Müdürümüze ve bölge müdürümüze de teşekkür ediyorum. Kimse endişe etmesin” diye konuştu.

TMO İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Kılboz da 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle TMO’nun buğday alım randevularını açtığını hatırlatarak, Milas’ta bugüne kadar bin 300 ton buğday arzı olduğunu ve tümünün TMO tarafından alındığını açıkladı. İlçede bin 300 ton daha alım yapacaklarını söyleyen Kılboz, “Bayramdan sonra da alım devam edecek. Milas’ta ÇKS kayıtlı kaç üretici olduğunu, ne kadar ekiliş ve verim yapıldığını biliyoruz, her şey kayıtlı. Kimse paniğe kapılıp, ürününü daha ucuz fiyattan dışarıya satmasın. Biz hepsini alacağız. Randevular konusunda da bir sıkıntımız yok” dedi.