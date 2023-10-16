Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Gıda Günü dolayısıyla Menteşe’nin Bayır ve Kafaca mahallelerindeki ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Bu yıl tüm dünyada ‘Su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma’ teması ile kutlanan Dünya Gıda Günü etkinliğinde öğrencilere gıda ve su israfı ile ilgili bilgiler verildi.

Öğrencilere gıda ve su tasarrufunun önemini anlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda üretiminde harcanan su miktarlarından örnekler vererek, gıda israfı ile su kaynaklarının nasıl tüketildiğine dikkat çekti.

Saylak: “Dünyada 735 milyon insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya”

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’da çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, geçtiğimiz yıl 32 bin öğrenciye ‘Tinga ve Dedektifler’ oyunu ile ulaştıklarını ve bir damla suyun, bir lokma ekmeğin önemini anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında başka bir projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyleyen Saylak, “Üzülerek söylüyorum, bugün İsrail’de Gazze’de on binlerce çocuk, akranlarınız, bir sürü insan suya ve gıdaya erişemiyor. Açlıktan, susuzluktan perişan durumdalar. Dünyada yılda israf edilen gıda miktarı 1 milyar ton. Bizim ülkemiz de gıda israfında dünya endeksinde birinci sırada ne yazık ki. Su kaynaklarımız için de geçerli aynı şey. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 735 milyon insanımız açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Suya erişim şu an itibariyle 10 yıl öncesine kadar yüzde 20 aşağıya düşmüş durumda. Savaşlar, küresel iklim felaketi, düzensiz kullanma, suya olan ihtiyacımızı artırıyor”

Vali Akbıyık, “Türkiye Yüzyılı’nda gıdamıza, suyumuza, denizimize, suyumuza, ormanımıza sahip çıkacağız”

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dünya Gıda Günü’nün tüm dünyanın problemi olan sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşım konusunu gündeme getirdiğini belirterek, “Allah Muğla’ya güzelliklerin, üretimin en güzelini vermiş. Biz de sağlıklı, organik tarım ürünlerini, su ürünlerini dikkatli ve tasarruflu kullanacağız. Çocuklar, siz bizim en önemli varlığımızsınız. Sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için gıdamıza soframıza sahip çıkacağız, arkada kimseyi bırakmayacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında her alanda kalkınıyoruz, çok iyi bir mesafeye geldik. Türkiye Yüzyılı’nda gıdamıza, suyumuza, denizimize, suyumuza, ormanımıza sahip çıkacağız, kullandıklarımızı da tasarruflu kullanacağız” diye konuştu.

Kafaca’da da miniklere gıda ve su israfı anlatıldı

Konuşmaların ardından öğrencilere Dünya Gıda Günü’nün önemini anlatan materyaller, boyama kitapçığı, kırtasiye seti ve İl Müdürü Barış Saylak’ın miniklere mesajının da yer aldığı birer hediye çanta verildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi İlköğretim Okulu’nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliğine, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile ilçe müdürleri, şube müdürleri, Bayır Muhtarı Serkan Avcı ve veliler katıldı.