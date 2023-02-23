Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Muğla sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi’nin satış ve pazarlama konusundaki çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Muğla sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi’nin satış ve pazarlama konusundaki çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi; Dalaman yerel susamlarından üretilen 3 ton tahinin satışını, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin pazarlama konusundaki destekleri ile hem yurt içinde, hem de İspanya, Fransa ve Kore’de gerçekleştirdi.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk, “Muğla’nın tümünü temsil eden güzel ve güçlü bir ekip oluşturduk. Güç Birliği’miz kısa sürede kurumsal yapısını da tamamladı ve ilk büyük satışını da gerçekleştirdi. Muğla’mızın bereketli topraklarında üretilen susamdan elde edilen tahin yurt dışına satıldı. Bu daha başlangıç. Güç birliğimiz ile üreticilerimiz kazanırken tüketiciler de kaliteli ürüne daha uygun fiyata ulaşacak. Büyükşehir Belediye’mizin destekleri ile uyumlu şekilde çalışıp birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.