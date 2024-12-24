Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülen ‘İl Tanıtım ve Turizm Geliştirme Programı’ kapsamında düzenlenen Muğla İl Tanıtım ve Turizm Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Dr. İdris Akbıyık Başkanlığında yapıldı.

Muğla’nın ve Türkiye’nin tanıtım performansı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgi veren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı, 39 ülkeden gazeteci ve sosyal medya fenomenlerine yönelik Muğla’da 51 etkinlik düzenlendiğini, 360 kişinin ilimizde ağırlandığını, Muğla’ya özel 6 tanıtım filminin 10 global yayın kanalında yayınlandığını belirtti.

Muğla’nın ülke içi turizmine yönelik 2 etkinlik düzenlendiğini belirten Balcı, yurt içinden 28 sosyal medya fenomenin ilimizde ağırlandığını ve bölgenin tanıtımına yönelik işbirliği yapıldığını aktardı.

Sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında 2 bin 266 tesisin belgelendiği açıklanırken, sosyal medya üzerinden 161 paylaşımın yaklaşık 1 Milyar kişiye gösterildiği ifade edildi.

Michelin yıldızı alan 31 tesisiyle Muğla’nın Gastronomi turizminde önemli bir ivme kazandığının belirtildiği toplantıda, Muğla’nın daha çok restoranla Michelin rehberinde yer alması çalışmalarının yanında daha çok gezi rotasında yer alması için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Muhteşem doğası ve dört mevsim her türlü sporun yapılabildiği iklimiyle pek çok sporcunun mesken tuttuğu Muğla’da spor turizminin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların da ele alındığı toplantı Muğla Dalış Turizmi Çalıştayı sonuçlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk toplantı salonundaki toplantıya Vali Dr. İdris Akbıyık’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Sarı, Kültür ve Turizm Muğla İl Müdürü Hüseyin Toprak, TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı, Destinasyon Gurup Müdürü Yasin Topçu, Ege Destinasyon Müdürü Elif Köseoğlu ile kurul üyeleri katıldı.